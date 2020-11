Il primario invita negazionisti a tour in reparto Covid | Vi tengo un letto col ventilatore

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 2 novembre 2020) “No no, è tutto vuoto, ho fatto sdraiare i miei medici ed i miei infermieri giusto per fare le foto, le buste le indossiamo per la cellulite. Non dormiamo perché ormai siamo avanti con l’età e passiamo le giornate seduti mangiando e bevendo. Non ci credete? Bene, lainGrio organizza da domaniguidati in Rianimazione e nei reparti”. Recita così l’ironico post dedicato aidell’emergenza coronavirus da parte del dottor Michele Grio, direttore di struttura complessa di Anestesia e Rianimazione all’ospedale di Rivoli, in provincia di Torino.Il medico si rivolge a chi nega che i reparti siano in affanno e spiega come lui e i suoi colleghi stiano affrontando la nuova ondata di. L’invito ironico ai ...