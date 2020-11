Il primario dell'ospedale di Rivoli: 'Organizziamo tour per negazionisti, vi tengo un ventilatore' (Di lunedì 2 novembre 2020) Il medico si rivolge a chi nega che i reparti siano in affanno e spiega come lui e i suoi colleghi stiano affrontando la nuova ondata di Covid. 'No no, è tutto vuoto, ho fatto sdraiare i miei medici ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 novembre 2020) Il medico si rivolge a chi nega che i reparti siano in affanno e spiega come lui e i suoi colleghi stiano affrontando la nuova ondata di Covid. 'No no, è tutto vuoto, ho fatto sdraiare i miei medici ...

Daniele_Manca : Negazionisti Covid, primario organizza «tour» tra i reparti: «Chi si iscrive?»- Usa l’arma dell’ironia Michele Grio… - carutig : RT @alfredodattorre: Mia opinione del tutto personale: la decisione di chiudere le scuole dell'obbligo -in quanto tocca un diritto costituz… - articolounobas : RT @alfredodattorre: Mia opinione del tutto personale: la decisione di chiudere le scuole dell'obbligo -in quanto tocca un diritto costituz… - donat_16 : RT @alfredodattorre: Mia opinione del tutto personale: la decisione di chiudere le scuole dell'obbligo -in quanto tocca un diritto costituz… - articoloUnoMDP : RT @alfredodattorre: Mia opinione del tutto personale: la decisione di chiudere le scuole dell'obbligo -in quanto tocca un diritto costituz… -