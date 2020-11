Il Portogallo verso lo stato di emergenza e tra due giorni lockdown parziale (Di lunedì 2 novembre 2020) Il governo portoghese dichiarer uno stato di emergenza sanitaria per consentir strette pi severe contro il coronavirus: lo ha annunciato il primo ministro Antonio Costa, mentre tra due giorni la ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 2 novembre 2020) Il governo portoghese dichiarer unodisanitaria per consentir strette pi severe contro il coronavirus: lo ha annunciato il primo ministro Antonio Costa, mentre tra duela ...

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo verso Il Portogallo verso lo stato di emergenza e tra due giorni lockdown parziale Gazzetta del Sud Il Portogallo verso lo stato di emergenza e tra due giorni lockdown parziale

Il governo portoghese dichiarerà uno stato di emergenza sanitaria per consentirà strette più severe contro il coronavirus: lo ha annunciato il primo ...

Covid, in Gran Bretagna è lockdown. Verso la chiusura anche Austria e Portogallo

Gb: superato il milione di casi, misure restrittive da giovedì fino a inizio dicembre. Stoccolma chiude musei e gallerie d'arte. Francia: 35mila casi. In Germania oltre 19mila contagi. Scontri a Barce ...

