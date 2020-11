Il peso della genetica nella diagnosi e nella cura del tumore dell’ovaio

Leggi su dilei

(Di lunedì 2 novembre 2020) Contano, eccome se contano, le nostre buone abitudini. Dieta sana, ricca di frutta e verdura, controllo del, niente fumo, regolare attività fisica…. sono tutti fattori chiave in termini di prevenzione dei tumori. Ma ci sono persone che, per una particolare caratteristica invisibile scritta nel Dna, sono a maggior rischio di sviluppare determinate forme di cancro e debbono quindi seguire monitoraggi su misura per tenere sotto controllo gli organi potenzialmente esposti. Il Gene “Jolie”, così chiamato dal nomebellissima attrice americana che si è sottoposta ad asportazione delle ghiandole mammarie e delle ovaie perché portatrice di questa caratteristica, è uno di questi. Non solo geni Qualche tempo fa ha fatto molto discutere la scelta di Angelina Jolie, che abbiamo ricordato. La presenza ...