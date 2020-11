Il patrimonio di Paestum in un catalogo digitale

(Di lunedì 2 novembre 2020)mette il suoin rete: il nuovoè sviluppato da una società specializzata in soluzioni tecnologiche Non esita Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico die Velia, a definire il nuovo– battezzato “sistema Hera”- uno “spartiacque”: “Con il nuovo sistema integrato che mette in rete collezioni, monumenti, archivio e… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : patrimonio Paestum

Paestum mette il suo patrimonio in rete: il nuovo catalogo digitale è sviluppato da una società specializzata in soluzioni tecnologiche Non esita Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologi ...

Capaccio: progetto di riuso per un immobile sequestrato alla criminalitÃ

CAPACCIO PAESTUM. L’amministrazione comunale ... tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, spazi di co-working per iniziative ...