Il pallone sgonfiato | ecco il nuovo libro di Italo Palmieri

Il pallone (s)gonfiato: ecco il nuovo libro di Italo Palmieri (Di lunedì 2 novembre 2020) Arriva Il pallone (s)gonfiato – il calcio dei giorni nostri dalla A alla Z: il nuovo libro di Italo Palmieri da domani in vendita su Amazon. Arriva il secondo libro di Italo Palmieri sul calcio. A distanza di alcuni anni il giornalista pubblicista, collaboratore di testate storiche come Campania Sport, Sport Sud, il Mattino, il Roma e tra i membri fondatori della storica agenzia giornalistica Rotopress, presenta un suo nuovo lavoro sul calcio professionistico e dilettantistico napoletano, in vendita da domani su Amazon (costo 10 euro), dal titolo Il pallone (s)gonfiato – Il calcio dei giorni nostri dalla A alla Z. Dopo aver rivestito cariche di segretario, addetto stampa, direttore sportivo e generale di ... Leggi su 2anews (Di lunedì 2 novembre 2020) Arriva Il(s)gonfiato – il calcio dei giorni nostri dalla A alla Z: ildida domani in vendita su Amazon. Arriva il secondodisul calcio. A distanza di alcuni anni il giornalista pubblicista, collaboratore di testate storiche come Campania Sport, Sport Sud, il Mattino, il Roma e tra i membri fondatori della storica agenzia giornalistica Rotopress, presenta un suolavoro sul calcio professionistico e dilettantistico napoletano, in vendita da domani su Amazon (costo 10 euro), dal titolo Il(s)gonfiato – Il calcio dei giorni nostri dalla A alla Z. Dopo aver rivestito cariche di segretario, addetto stampa, direttore sportivo e generale di ...

VincenzoCosta5S : RT @Umberto53176741: @ADeborahF Ormai non conta più nulla si è sgonfiato come un pallone, e per far parlare di sé dice il contrario di quel… - ADeborahF : RT @Umberto53176741: @ADeborahF Ormai non conta più nulla si è sgonfiato come un pallone, e per far parlare di sé dice il contrario di quel… - Federic49238225 : @PieraBelfanti @neXtquotidiano Pallone sgonfiato. - Umberto53176741 : @ADeborahF Ormai non conta più nulla si è sgonfiato come un pallone, e per far parlare di sé dice il contrario di q… - becksina2013 : @Romy_kitty1 @OcchiDiGatta72 @nuriachristine @angy_angy67 @Marco95438470 @NoireButterfly_ Un pallone sgonfiato ?? -

Ultime Notizie dalla rete : pallone sgonfiato “Il pallone (s)gonfiato – Il calcio dei giorni nostri dalla A alla Z” Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online LIVE - Lecce-Pescara, Serie B 2020/2021 (DIRETTA)

Calcio d’inizio fissato per le ore 21 di lunedì 2 novembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. – Lecce-Pescara, Serie B 2020/2021 (DIRETTA). by ...

LIBRI - "Il pallone (s)gonfiato – Il calcio dei giorni nostri dalla A alla Z", di Italo Palmieri

Arriva il secondo libro di Italo Palmieri sul calcio. A distanza di alcuni anni il giornalista pubblicista, collaboratore di testate storiche come Campania Sport, Sport Sud, il Mattino, il Roma e tra ...

Calcio d’inizio fissato per le ore 21 di lunedì 2 novembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. – Lecce-Pescara, Serie B 2020/2021 (DIRETTA). by ...Arriva il secondo libro di Italo Palmieri sul calcio. A distanza di alcuni anni il giornalista pubblicista, collaboratore di testate storiche come Campania Sport, Sport Sud, il Mattino, il Roma e tra ...