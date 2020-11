"Il nuovo test salivare per bimbi è affidabile come il tampone molecolare, ma meno invasivo" (Di lunedì 2 novembre 2020) è affidabile come il tampone nasofaringeo molecolare ma è molto meno invasivo, è pensato per i bambini ma funziona bene anche negli adulti, e permette di rilevare anche i soggetti asintomatici o pre-sintomatici: è il test salivare molecolare per Covid-19 (che rileva cioè il materiale genetico del virus), sviluppato dal gruppo coordinato da Gianvincenzo Zuccotti dell’Università Statale di Milano, composto da quattro ricercatrici, madri di figli in età scolare, per cercare di risolvere il problema della diagnosi del virus nei bambini, evitandogli il fastidio di ripetuti tamponi nel naso.Il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020)ilnasofaringeoma; molto; pensato per i bambini ma funziona bene anche negli adulti, e permette di rilevare anche i soggetti asintomatici o pre-sintomatici:; ilper Covid-19 (che rileva cio; il materiale genetico del virus), sviluppato dal gruppo coordinato da Gianvincenzo Zuccotti dell’Università Statale di Milano, composto da quattro ricercatrici, madri di figli in età scolare, per cercare di risolvere il problema della diagnosi del virus nei bambini, evitandogli il fastidio di ripetuti tamponi nel naso.Il ...

