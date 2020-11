Il nuovo Dpcm di novembre, il lockdown 'morbido' e il coprifuoco in tutta Italia (Di lunedì 2 novembre 2020) Il nuovo Dpcm di Giuseppe Conte e Roberto Speranza arriverà oggi, lunedì 2 novembre, o più probabilmente domani e porterà con sé il coprifuoco ma non più alle 18 nelle zone rosse del paese ma alle 21 ... Leggi su bresciatoday (Di lunedì 2 novembre 2020) Ildi Giuseppe Conte e Roberto Speranza arriverà oggi, lunedì 2, o più probabilmente domani e porterà con sé ilma non più alle 18 nelle zone rosse del paese ma alle 21 ...

petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Gismondo: 'Devastante riprogrammare vita ogni settimana' - francescoseghez : Nuovo #Dpcm non tiene conto ancora degli effetti del vecchio ma nel dubbio chiude le scuole secondarie. Ma si dai. - liberopensato18 : @Twitter I TRE NUOVI REGNI D'ITALIA Per gestire la pandemia secondo fasce geografiche a rischio diverso, il nuovo D… - pborghilivorno : RT @pborghilivorno: #controcorrente #governo #coronavirus sempre complicato decidere, ma intanto la scuola si abbandona e gli anziani tutti… -