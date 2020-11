Il miracolo di mettere in scena, di nuovo, tutti i personaggi di Monica Vitti (Di lunedì 2 novembre 2020) LAURA I nostri vicini “Vede, l’importante, nella vita, è essere pronti a tutto, perché il destino è un animale strano.” I nostri vicini litigano sempre. Non li abbiamo mai visti, ma sono anni che li sentiamo. Abitano nel palazzo di fronte, dall’altra parte del cortile, e le loro voci ci arrivano dalla finestra della cucina. Si gridano di tutto – a volte per ore, con delle pause tra una scarica e l’altra, durante le quali non si capisce se abbiano finito di darsi addosso o stiano solo riprendendo fiato. Altre volte solo per pochi minuti, poi restano in silenzio, e viene da pensare che uno dei due si sia chiuso a chiave in una stanza o se ne sia andato sbattendo la porta. Ogni tanto, mentre litigano, rompono delle cose. Dal suono che fanno quando si infrangono sembrano piatti, e quando penso a loro che li tirano contro il muro o li ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 2 novembre 2020) LAURA I nostri vicini “Vede, l’importante, nella vita, è essere pronti a tutto, perché il destino è un animale strano.” I nostri vicini litigano sempre. Non li abbiamo mai visti, ma sono anni che li sentiamo. Abitano nel palazzo di fronte, dall’altra parte del cortile, e le loro voci ci arrivano dalla finestra della cucina. Si gridano di tutto – a volte per ore, con delle pause tra una scarica e l’altra, durante le quali non si capisce se abbiano finito di darsi addosso o stiano solo riprendendo fiato. Altre volte solo per pochi minuti, poi restano in silenzio, e viene da pensare che uno dei due si sia chiuso a chiave in una stanza o se ne sia andato sbattendo la porta. Ogni tanto, mentre litigano, rompono delle cose. Dal suono che fanno quando si infrangono sembrano piatti, e quando penso a loro che li tirano contro il muro o li ...

frafacchinetti : La paura porta altra paura. La violenza porta altra violenza. È stato, è, e sarà sempre così. Servono regole chiare… - d0minius : Il miracolo di mettere in scena, di nuovo, tutti i personaggi di Monica Vitti - xceltictea : Comunque quando Hollywood ci darà un film sui capolavori di Frederick Douglass e Harriet Jacobs sarà un miracolo eh… - stylesangstxr : @umbicheguaio ahahahahahah io la tengo sperando in un miracolo che un giorno la possa mettere in pratica - Luca___B : @MatteoPedrosi Non usciamo dalla metà campo e lui toglie un attaccante per mettere un difensore ed in più senza il… -

Ultime Notizie dalla rete : miracolo mettere Il miracolo di mettere in scena, di nuovo, tutti i personaggi di Monica Vitti Linkiesta.it Cari virologi, ci spiegate il miracolo della Svezia?

Ed ora i nostri virologi, i vari Galli e compagnia cantante dovrebbero spiegarci il “miracolo” Svezia, perché senz’altro di miracolo si deve parlare.

Monica Vitti

Linkiesta.it S.r.l. Sede Legale: Via Brera 8 – 20121 Milano Numero di partita IVA e numero d’iscrizione al Registro Imprese 07149220969 del Registro delle Imprese di Milano Registrazione presso il Tri ...

Ed ora i nostri virologi, i vari Galli e compagnia cantante dovrebbero spiegarci il “miracolo” Svezia, perché senz’altro di miracolo si deve parlare.Linkiesta.it S.r.l. Sede Legale: Via Brera 8 – 20121 Milano Numero di partita IVA e numero d’iscrizione al Registro Imprese 07149220969 del Registro delle Imprese di Milano Registrazione presso il Tri ...