Il medico di Membro che cura i pazienti, anche non suoi, a casa: "L'assistenza domiciliare può salvare molte vite" (Di lunedì 2 novembre 2020) Mentre la politica litiga sulle nuove restrizioni da imporre all'Italia per provare a contenere l'aumento di contagi di questa seconda ondata di coronavirus, gli ospedali sono oramai al collasso e in più Regioni arriva l'allarme che nei prossimi giorni potrà arrivare lo stop ai ricoveri per i malati di coronavirus. Il sistema ha fallito su molti punti, primo fra tutti quello dello screening che in molti casi non è riuscito a risalire alle catene dei contagi per circoscrivere i focolai, ma anche sul punto dell'assistenza domiciliare da parte dei medici di base. Proprio su questo punto si battono molti governatori, l'assistenza domiciliare potrebbe salvare molte vite, evitare contagi e alleggerire il carico degli ospedali. Il Corriere della Sera ha ...

