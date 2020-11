(Di lunedì 2 novembre 2020) Jamienon ha certo perso l'occasione perre inil suo carissimo amico, nonché ex rivale di grandi battaglie, Gary. Sarebbe proprio il caso di dirlo: "Chi di spumante ferisce, di spumante perisce". E allora ecco l'ex centrale del Liverpool cogliere al volo la chance dire inl'exper la sconfitta dei Red Devils contro l'Arsenal. Vittima, in un certo senso, anche Paulvirale sui socialUn weekend speciale perche da buon ex Liverpool ha colto l'occasione di "festeggiare" per le rispetive sconfitte di Everton e soprattutto. Con tanto di bottiglia di spumante in mano ...

ItaSportPress : Il Manchester United perde e Carragher prende in giro Neville e... Pogba - - MarioGuglielmi : RT @StefanoOlivari: Addio ad un uomo di classe - CalcioNapoli24 : - FinancialSs : Manchester United Arsenal streaming: dove vedere il match in diretta #calcio #finanza - ricardorubio44 : ??? Il menù del giorno: • Alavés - Barcelona • Betis - Elche • Manchester United - Arsenal -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Jamie Carragher non ha certo perso l’occasione per prendere in giro il suo carissimo amico, nonché ex rivale di grandi battaglie, Gary Neville. Sarebbe proprio il caso di dirlo: “Chi di spumante feris ...“Chiedo scusa. Abbiamo perso per un mio errore”, ha esordito Pogba. “Dovevo essere più intelligente in area di rigore. Più lucido. Purtroppo volevo prendere il pallone ma non l’ho fatto e ho provocato ...