Il lockdown in Alto Adige: bar, ristoranti e negozi chiusi, coprifuoco dalle 20 alle 5 (Di lunedì 2 novembre 2020) Chiusura anche per il commercio al dettaglio, ad eccezione di alimentari e beni di consumo giornaliero, come farmacie, tabaccherie ed edicole. Kompatscher: 'Tre settimane per evitare che la situazione ... Leggi su today (Di lunedì 2 novembre 2020) Chiusura anche per il commercio al dettaglio, ad eccezione di alimentari e beni di consumo giornaliero, come farmacie, tabaccherie ed edicole. Kompatscher: 'Tre settimane per evitare che la situazione ...

fattoquotidiano : Alto Adige, deciso il semi-lockdown: chiusi bar, ristoranti e negozi, coprifuoco dalle ore 20 alle ore 5 - fanpage : #Lockdown in Alto Adige, si va verso tre settimane di chiusura - StefanoFassina : Anche oggi @Confindustria attacca il Governo “per ritardi e errori” su misure anti #COVID__19 Ci sono stati. Ma, ca… - mixc7 : RT @fattoquotidiano: Alto Adige, deciso il semi-lockdown: chiusi bar, ristoranti e negozi, coprifuoco dalle ore 20 alle ore 5 - lucainge_tweet : L’Alto Adige chiude tutto per 3 settimane Sarà lockdown come in Austria -