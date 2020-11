Il governo ha deciso | nel nuovo Dpcm coprifuoco alle 21

fattoquotidiano : Dpcm, ora Renzi vuole già riaprire tutto e accusa il governo di aver deciso sulla base delle “emozioni di un singol… - Affaritaliani : L'Esecutivo ha deciso di non prorogare la norma. Le aziende che dovessero finire i soldi della Cig potrebbero licen… - fabiotempoMi : RT @noitre32: Un documento incastra il governo: “Il lockdow è già stato deciso da un mese”. Così il PD ha imposto la linea dura: https://t.… - mgrazia1961 : RT @MMmarco0: Il governo ha deciso di mettere un coprifuoco nazionale dalle ore 21:00. È una misura che è stata già provata dalla Francia… - maldinapoli : RT @AlfonsoFuggetta: Quindi il punto è che il governo vuole che i lockdown siano locali e definiti dalle regioni mentre queste vogliono che… -

Ultime Notizie dalla rete : governo deciso

Corriere della Sera

Conte sta per VARARE un NUOVO DECRETO Il lockdown è davvero vicino, o quanto meno un lockdown light, più leggero rispetto a quello della prima ondata di contagi legata al coornavirus. La giornata di d ...Inizialmente Conte aveva dichiarato di voler aspettare fino al 9 novembre, per valutare gli effetti delle restrizioni, ma l’andamento dei contagi è fuori controllo e hanno deciso di accelerare. Per il ...