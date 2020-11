Il flop del governo giallorosso sul Recovery Fund (Di lunedì 2 novembre 2020) “Il Recovery Fund contiene una trappola”, secondo un autorevole esponente del mondo economico italiano certamente non sospettabile di essere un’ultrà euroscettico. Gustavo Piga, economista e docente all’Università di Tor Vergata, ha parlato in un’intervista a La Verità degli sviluppi dei piani di aiuto europei e segnalato la loro potenziale scivolosità. Piga, che recentemente ha dato alle stampe il saggio … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 2 novembre 2020) “Ilcontiene una trappola”, secondo un autorevole esponente del mondo economico italiano certamente non sospettabile di essere un’ultrà euroscettico. Gustavo Piga, economista e docente all’Università di Tor Vergata, ha parlato in un’intervista a La Verità degli sviluppi dei piani di aiuto europei e segnalato la loro potenziale scivolosità. Piga, che recentemente ha dato alle stampe il saggio … InsideOver.

Kui68 : @rep_torino Flop? Se non ci sono violenze, se non si spacca tutto, se non si danno i cassonetti alle fiamme, la pro… - CalcioNews24 : PAGELLE Sampdoria Genoa: Jankto si esalta, Scamacca strappa il pareggio - SciabolataFFP : Foto del giorno. Senza commento, cosa vuoi dirgli ad uno così, se non che ha risposto coi fatti a tutti quelli che… - simointheden : Ho appena finito le vecchie stagioni e sono super contenta che ci sia pure quella nuova del 2018 (sperando che non… - perfxctnowvol6 : @Louis_Tomlinson Sjsjjsjsjss te saco del flop? -

Ultime Notizie dalla rete : flop del Udinese-Milan 1-2, TOP e FLOP del match: le pagelle (VIDEO) Pianeta Milan Borsa: crollo petrolio frena listini europei, a Milano scivola Nexi (-5%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 nov - Il tonfo del petrolio, con i nuovi lockdown che stanno minando la gia' fragile domanda mondiale ...

Altro che Mr. Wolf, Arcuri non risolve problemi

Panorama l’ha ironicamente chiamato il “Commissario moviola” per la capacità di rallentare, anziché velocizzare, le procedure che avrebbero dovuto permetterci di resistere alla seconda ondata di pande ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 nov - Il tonfo del petrolio, con i nuovi lockdown che stanno minando la gia' fragile domanda mondiale ...Panorama l’ha ironicamente chiamato il “Commissario moviola” per la capacità di rallentare, anziché velocizzare, le procedure che avrebbero dovuto permetterci di resistere alla seconda ondata di pande ...