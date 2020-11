Il figlio di Alba Parietti ha di nuovo esagerato con le parole (Di lunedì 2 novembre 2020) Le parole molto violente di Francesco Oppini nei confronti di Flavia Vento al GF Vip. GF Vip, Oppini su Flavia Vento: “Rischi di ammazzarla di botte” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 2 novembre 2020) Lemolto violente di Francesco Oppini nei confronti di Flavia Vento al GF Vip. GF Vip, Oppini su Flavia Vento: “Rischi di ammazzarla di botte” su Notizie.it.

Cefra15 : Mi spiace per Alba che stimo ma anche avere un figlio così..è pesante..ha anche una età per non fare dei scivoloni così indifendibili #GFVIP - Lola_DJG : #fuorioppini #gfvip basta proteggere il figlio di Alba - busanshinee : RT @Silvia74542107: Alba Parietti chiede le scuse del figlio perché sa che a questo giro non può fare finta di niente e cerca di anticipare… - laFletcher74 : Alba stanne fuori! Tuo Figlio ha sbagliato ed è gravissimo - ciaokomodinoh : @zorzimood @GrandeFratello Cosa non fa l’essere figlio di Alba Parietti... che disgusto. -