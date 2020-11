Il duca di Cambridge aveva il Covid-19: la notizia fu tenuta segreta (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Principe William era risultato positivo al coronavirus ad aprile: la notizia, tenuta in gran segreto, è trapelata soltanto a novembre. Il Principe William è stato positivo al coronavirus ma lo tenne segreto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Principe William era risultato positivo al coronavirus ad aprile: lain gran segreto, è trapelata soltanto a novembre. Il Principe William è stato positivo al coronavirus ma lo tenne segreto su Notizie.it.

