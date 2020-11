Il dibattito in Aula, dopo l'intervento del premier GUARDA LA DIRETTA (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio ascolterà poi le risposte dell'Aula e annuncia misure modulate sulla base della criticità dei territori nel prossimo Dpcm. Immutata disponibilità, dice, al tavolo con le ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio ascolterà poi le risposte dell'e annuncia misure modulate sulla base della criticità dei territori nel prossimo Dpcm. Immutata disponibilità, dice, al tavolo con le ...

Ultime Notizie dalla rete : dibattito Aula Il dibattito in Aula, dopo l'intervento del premier GUARDA LA DIRETTA TG La7 Conte alla Camera: «Pronto ad accogliere rilievi del Parlamento»

Il governo terrà conto dei rilievi e delle osservazioni che emergeranno da Camera e Senato nel corso del dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio. Lo ha detto il premier Conte ...

Il caso Bibbiano in aula: al via l'udienza preliminare, manifestanti davanti al tribunale

Nell’aula bunker del tribunale di Reggio Emilia, nessuno dei 24 imputati era presente, ma soltanto gli avvocati. Il giudice Dario De Luca ha calendarizzato altre due date, il 23 novembre e il 17 dicem ...

