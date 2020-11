Il derby governo-governatori lo pagano i cittadini. Dopo il Covid ricordarsi di riformare il Titolo V (Di lunedì 2 novembre 2020) Un giorno autonomisti e un altro centralisti. Dura la vita dei governatori italiani, costretti dall’emergenza sanitaria a tenere accuratamente il piede in due staffe. Sostenitori del ghe pensi mi nei momenti di bonaccia, corrono sotto l’ombrello dello Stato al primo annuncio di tempesta. Insomma, se tutto va bene è merito nostro, in caso contrario rivolgersi alla Capitale, prefisso 06 per chi chiama da fuori Roma. Eccellenza indiscussa di questo federalismo a targhe – pardon – a terga alterne è Vincenzo De Luca, ormai assoluta celebrity dei social Dopo essere riuscito a far credere al colto e all’inclita di aver fermato il Covid con le sue stesse mani. Era vero invece che al di sotto del Garigliano il virus non era andato al di là di sporadiche incursioni. Basta con lo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Un giorno autonomisti e un altro centralisti. Dura la vita deiitaliani, costretti dall’emergenza sanitaria a tenere accuratamente il piede in due staffe. Sostenitori del ghe pensi mi nei momenti di bonaccia, corrono sotto l’ombrello dello Stato al primo annuncio di tempesta. Insomma, se tutto va bene è merito nostro, in caso contrario rivolgersi alla Capitale, prefisso 06 per chi chiama da fuori Roma. Eccellenza indiscussa di questo federalismo a targhe – pardon – a terga alterne è Vincenzo De Luca, ormai assoluta celebrity dei socialessere riuscito a far credere al colto e all’inclita di aver fermato ilcon le sue stesse mani. Era vero invece che al di sotto del Garigliano il virus non era andato al di là di sporadiche incursioni. Basta con lo ...

