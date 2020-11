Il Decreto Ristori in Gazzetta Ufficiale. Croatti: ecco le risposte per imprese riminesi (Di lunedì 2 novembre 2020) stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori che introduce ulteriori misure di sostegno ai settori produttivi coinvolti dalle disposizioni previste dal Dpcm del 25 ottobre scorso. Con il Decreto Ristori ... Leggi su newsrimini (Di lunedì 2 novembre 2020) stato pubblicato inilche introduce ulteriori misure di sostegno ai settori produttivi coinvolti dalle disposizioni previste dal Dpcm del 25 ottobre scorso. Con il...

_MiBACT : DL Ristori, @dariofrance: «Ulteriori 400 milioni di euro per agenzie di viaggio e guide turistiche. Firmato decreto… - MIsocialTW : La Ministra @AzzolinaLucia ha firmato il decreto che assegna alle scuole gli 85 milioni di euro per la didattica di… - StefanoFassina : Insieme al Dpcm con ulteriori chiusure, il Governo @GiuseppeConteIT chieda ulteriore scostamento di bilancio di 10… - CFrosinone : Decreto “ristori”, 85 milioni per dispositivi studenti e disposizioni congedo per quarantena dei figli - FicoDel : RT @Informa_Press: ?Al via il #DecretoRistori. ?Arrivano misure e contributi per le categorie in difficoltà a causa della pandemia. Scopri… -