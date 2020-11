Il crollo dei nuovi contagi rallenta l’urgenza del Dpcm Sala | «Va meglio di quanto si poteva immaginare 10 giorni fa»

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Il calo in 24 ore deida Coronavirus supera complessivamente il 25%, da 29.907 a 22.253. Una tendenza che ha valenza più politica che epidemiologica (a influire è anche il calo dei tamponi effettuati, quasi 50mila in meno), ma dà fiato al governo in vista del nuovo, che è allo studio in queste ore e che potrebbe vedere annacquate alcune delle misure più restrittive. La frenata neiè particolarmente vistosa in Lombardia, dove si passa da 8.607 casi a 5.278, e in Veneto, da 2.300 a 1.544, due delle Regioni maggiormente interessate dalla seconda ondata. Cali significativi si registrano anche in Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche e Umbria. Alla luce di questi dati, ...