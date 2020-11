Il Concept Hyundai EV “Prophecy” premiato con il Car Design Award 2020 (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Hyundai ha ricevuto il premio Car Design Award 2020 nella categoria “Concept Cars” per il suo prototipo elettrico “Prophecy”, che ha fatto il debutto all'inizio di quest'anno. Il Concept EV “Prophecy” ha conquistato il primo posto nella categoria “Concept” del Car Design Awards 2020. Rinomata per il suo modo di combinare l'identità stilistica “Sensuous Sportiness” di Hyundai con la sua visione Optimistic Futurism, mira a forgiare una nuova forma di connessione emozionale tra gli esseri umani e le automobili. Organizzato dalla rivista Auto&Design, il Car Design ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –ha ricevuto il premio Carnella categoria “Cars” per il suo prototipo elettrico “Prophecy”, che ha fatto il debutto all'inizio di quest'anno. IlEV “Prophecy” ha conquistato il primo posto nella categoria “” del Car. Rinomata per il suo modo di combinare l'identità stilistica “Sensuous Sportiness” dicon la sua visione Optimistic Futurism, mira a forgiare una nuova forma di connessione emozionale tra gli esseri umani e le automobili. Organizzato dalla rivista Auto&, il Car...

