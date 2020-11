Il cavaliere nero e il cavaliere bianco. La barzelletta capolavoro di Gigi Proietti (Di lunedì 2 novembre 2020) Tra i memorabili sketch di Gigi Proietti forse quello più famoso ed esilarante è la barzelletta "Er cavaliere nero e er cavaliere bianco". Un'escalation comica da capogiro fino all'esplosione finale, sintesi magistrale di un'ironia tutta romana ma che sapeva parlare all'Italia intera. Il video tratto dallo spettacolo "A so' io a so'" è tra i più condivisi dagli utenti nel giorno in cui il grande mattatore del palcoscenico scomparso a 80 anni per problemi cardiaci. Proprio nel giorno del suo compleanno, quel 2 novembre giorno dei morti su cui spesso scherzava. Di seguito o a questo link il video tratto da YouTube della barzelletta dei due cavalieri, uno dei cavalli di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) Tra i memorabili sketch diforse quello più famoso ed esilarante è la"Ere er". Un'escalation comica da capogiro fino all'esplosione finale, sintesi magistrale di un'ironia tutta romana ma che sapeva parlare all'Italia intera. Il video tratto dallo spettacolo "A so' io a so'" è tra i più condivisi dagli utenti nel giorno in cui il grande mattatore del palcoscenico scomparso a 80 anni per problemi cardiaci. Proprio nel giorno del suo compleanno, quel 2 novembre giorno dei morti su cui spesso scherzava. Di seguito o a questo link il video tratto da YouTube delladei due cavalieri, uno dei cavalli di ...

