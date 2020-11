Il bonus 500 euro per pc e internet agli studenti (Di lunedì 2 novembre 2020) Si fa presto a dire didattica a distanza: in molte famiglie non solo non è presente un personal computer. Alcune non hanno neanche una connessione internet. Il Mattino spiega che è in arrivo un provvedimento sia per distribuire, a partire dalla metà di novembre, pc in comodato d’uso alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, sia per un voucher di 500 euro per acquistare una connessione veloce alla rete. “Dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche, conclusasi lo scorso primo settembre 2020, le scuole necessitano ancora di 283.461 personal computer e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi”. Con lo stanziamento di 85 milioni di euro, per dotare di computer gli studenti meno abbienti, si potrà “soddisfare ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Si fa presto a dire didattica a distanza: in molte famiglie non solo non è presente un personal computer. Alcune non hanno neanche una connessione. Il Mattino spiega che è in arrivo un provvedimento sia per distribuire, a partire dalla metà di novembre, pc in comodato d’uso alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, sia per un voucher di 500per acquistare una connessione veloce alla rete. “Dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche, conclusasi lo scorso primo settembre 2020, le scuole necessitano ancora di 283.461 personal computer e di connettività per 336.252che ne sono privi”. Con lo stanziamento di 85 milioni di, per dotare di computer glimeno abbienti, si potrà “soddisfare ...

