Il 70% della Sicilia rischia la desertificazione. E la causa non è solo la siccità (Di lunedì 2 novembre 2020) Arriva dall’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche la conferma di un dato che preoccupa non poco la Sicilia. Più della metà della regione è a grave rischio desertificazione con una percentuale registrata pari al 70%. Un numero diffuso lo scorso giugno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) che ora trova conferma nel nuovo studio dell’Osservatorio Risorse Idriche. «Ad accentuare il pericolo non sono solo i quantitativi pluviometrici, ma l’andamento delle piogge con forti differenziazioni territoriali». Questo è quello che si legge nel rapporto dell’Osservatorio che elenca le cause principali del rischio desertificazione nell’isola italiana. Oltre alla scarsa quantità di acqua piovana caduta, il ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020) Arriva dall’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche la conferma di un dato che preoccupa non poco la. Piùmetàregione è a grave rischiocon una percentuale registrata pari al 70%. Un numero diffuso lo scorso giugno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) che ora trova conferma nel nuovo studio dell’Osservatorio Risorse Idriche. «Ad accentuare il pericolo non sonoi quantitativi pluviometrici, ma l’andamento delle piogge con forti differenziazioni territoriali». Questo è quello che si legge nel rapporto dell’Osservatorio che elenca le cause principali del rischionell’isola italiana. Oltre alla scarsa quantità di acqua piovana caduta, il ...

