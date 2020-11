Il 2 novembre | origini e tradizioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) Croce e candela simboli religiosi del 2photo credit: notizieaudaci.itIl 2, giorno dei morti è la ricorrenza che la Chiesa cattolica dedica alla commemorazione dei defunti. Questa haantiche, che uniscono paesi lontani, distanze ed epoche diverse tra loro. La data del 2scelta per questa ricorrenza non è casuale. Questa infatti sembra riferirsi al periodo del grande Diluvio, di cui parla la Genesi. Quello per cui Noè costruì l’arca che, secondo il racconto di Mosè, avvenne nel “diciassettesimo giorno del secondo mese”. Questo corrisponderebbe ai nostri primi giorni del mese di. La commemorazione dei morti fu istituita dunque in ricordo di tutte ...