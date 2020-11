I nuovi 18 illustri iscritti al Famedio di Milano | da Franca Valeri a Philippe Daverio Sala | “Questo luogo ci insegna il valore dell’unità”

(Di lunedì 2 novembre 2020) Come da tradizione a, nel giorno della commemorazione dei defunti, nel cimitero Monumentale sono statiali nomi dei personaggilegati alla città che sono deceduti nell’arco dell’ultimo anno. “Sono maestri per tutti noi milanesi e dobbiamo essere pronti a raccogliere il testimone”, ha detto il sindaco Giuseppe. Il pantheon dei milanesi celebri (di adozione o di nascita) quest’anno accoglie 18 persone: l’elenco comprende l’architetta e designer Cini Boeri, il magistrato e coordinatore del Pool di Mani Pulite Francesco Saverio Borrelli, la fondatrice del Fai Giulia Maria Crespi, lo storico dell’arte, gli architetti Vittorio Gregotti e Giovanni Greppi, il ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: I nuovi 18 illustri iscritti al Famedio di Milano, da Franca Valeri a Philippe Daverio. Sala: “Questo luogo ci insegna… - fattoquotidiano : I nuovi 18 illustri iscritti al Famedio di Milano, da Franca Valeri a Philippe Daverio. Sala: “Questo luogo ci inse… - clikservernet : I nuovi 18 illustri iscritti al Famedio di Milano, da Franca Valeri a Philippe Daverio. Sala: “Questo luogo ci inse… - Noovyis : (I nuovi 18 illustri iscritti al Famedio di Milano, da Franca Valeri a Philippe Daverio. Sala: “Questo luogo ci ins… - trebbs75 : RT @Daniele851708: @MassimoGalli51 @petergomezblog Galli falla finita con il disfattismo!! Ps: quando hai tempo puoi spiegarci tutti questi… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi illustri

In occasione dell'iscrizione di 18 cittadini illustri al Famedio, Sala ha tenuto un discorso in merito alla ripresa della città di Milano.Da Borrelli a Daverio, la città rende omaggio a 8 donne e 10 uomini che hanno dato un contributo in diversi ambiti ...