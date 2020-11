I messaggi dei cantanti per Gigi Proietti, da Laura Pausini a Vasco Rossi (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono passate poche ore dalla tragica notizia della morte del genio di Nun Me Rompe Er Ca’ e già si moltiplicano i messaggi dei cantanti per Gigi Proietti. L’attore, autore e comico romano si è spento nel giorno dei suoi 80 anni dopo una corsa all’ospedale per complicazioni cardiache. Piero Pelù scrive: “Sei stato preciso come solo un fenomeno sa essere” senza dimenticarsi di ringraziare Gigi Proietti per le risate. Vasco Rossi lo chiama “artista geniale” nelle stories mentre Marco Mengoni, malinconico: “Se potessi chiederei al genio della lampada di riportarti qui”, ricordando quella volta in cui Proietti doppiò il genio della lampada per la trilogia ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono passate poche ore dalla tragica notizia della morte del genio di Nun Me Rompe Er Ca’ e già si moltiplicano ideiper. L’attore, autore e comico romano si è spento nel giorno dei suoi 80 anni dopo una corsa all’ospedale per complicazioni cardiache. Piero Pelù scrive: “Sei stato preciso come solo un fenomeno sa essere” senza dimenticarsi di ringraziareper le risate.lo chiama “artista geniale” nelle stories mentre Marco Mengoni, malinconico: “Se potessi chiederei al genio della lampada di riportarti qui”, ricordando quella volta in cuidoppiò il genio della lampada per la trilogia ...

Paoletta_F : #IlVolo sul progetto a sostegno della categoria dei lavoratori dello spettacolo: 'Ci stiamo lavorando in questi gio… - Linkiesta : Il più antimoderno e “italiano” dei messaggi: è arrivato il momento di arrangiarsi, arrangiatevi come potete. L’ul… - emasplatter : RT @IostoconTarabas: Io che leggo le anteprime dei messaggi WhatsApp per vedere se vale la pena rispondere - SardegnaImpresa : RT @INPS_it: #InpsComunica Online il nuovo sistema 'QR Code dell'Invalidità Civile' per tutti i verbali di #invalidità civile, cecità civil… - CheGuevaraRoma : RT @LeftAvvenimenti: La schizofrenia dei messaggi in questa emergenza #pandemia è causata anche dalla peggiore opposizione possibile, quell… -

Ultime Notizie dalla rete : messaggi dei Addio a Gigi Proietti: i messaggi social di fan e colleghi TGCOM Dalla posizione in tempo reale alle playlist musicali, come cambia Telegram

I messaggi fissati in alto, la condivisione della posizione in tempo reale, la creazione di playlist musicali e degli strumenti migliorati per l’analisi statistica dei canali sono alcune delle ...

WhatsApp, arrivano i messaggi effimeri: dopo 7 giorni si cancellano da soli

La schermata dei messaggi effimeri pubblicata da WABetaInfo Andando più nello specifico, all’interno di una chat individuale sarà possibile per entrambe le parti attivare o disattivare i messaggi ...

I messaggi fissati in alto, la condivisione della posizione in tempo reale, la creazione di playlist musicali e degli strumenti migliorati per l’analisi statistica dei canali sono alcune delle ...La schermata dei messaggi effimeri pubblicata da WABetaInfo Andando più nello specifico, all’interno di una chat individuale sarà possibile per entrambe le parti attivare o disattivare i messaggi ...