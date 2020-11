I medici contro Zingaretti: disastro organizzativo della Regione Lazio (Di lunedì 2 novembre 2020) I medici partono all'attacco del Governatore del Lazio. E lo fanno con una lettera molto dura. «È ormai sotto gli occhi di tutti il vero e proprio disastro organizzativo ed assistenziale che la mancata ed intempestiva azione da parte della Regione Lazio nella risposta al Covid sta provocando», scrive nella lettera aperta a Nicola Zingaretti, Guido Coen Tirelli, segretario regionale Anaao Assomed Lazio. «I casi restano in continuo aumento per le insufficienti misure di contenimento decise da governo e regioni, gli ospedali pubblici sono al collasso, con malati Covid ormai disseminati in tutti i reparti medici e chirurgici, senza adeguate misure di contenimento della diffusione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) Ipartono all'attacco del Governatore del. E lo fanno con una lettera molto dura. «È ormai sotto gli occhi di tutti il vero e proprioed assistenziale che la mancata ed intempestiva azione da partenella risposta al Covid sta provocando», scrive nella lettera aperta a Nicola, Guido Coen Tirelli, segretario regionale Anaao Assomed. «I casi restano in continuo aumento per le insufficienti misure di contenimento decise da governo e regioni, gli ospedali pubblici sono al collasso, con malati Covid ormai disseminati in tutti i repartie chirurgici, senza adeguate misure di contenimentodiffusione ...

massimobitonci : ??Esercenti in piazza a Padova contro il coprifuoco. Fischi all’Assessore Bressa (PD), che poi scappa e Bitonci sale… - HuffPostItalia : Trump contro i medici: 'Fanno più soldi se qualcuno muore di Covid' - rtl1025 : ?? I medici spagnoli hanno indetto uno #sciopero di 24 ore per protestare contro l'incapacità del governo di rafforz… - tempoweb : Medici contro #Zingaretti: gestione disastrosa dell'emergenza ospedali al collasso #coronavirus #COVID19… - one_dlcv : RT @Open_gol: L’appello di medici e infermieri del Niguarda ai negazionisti: «Dietro quella porta che non hanno aperto, ci sono immagini di… -

Ultime Notizie dalla rete : medici contro Como: i medici contro il governo «Così non si ferma il virus» La Provincia di Como I medici contro Zingaretti: disastro organizzativo della Regione Lazio

I medici partono all'attacco del Governatore del Lazio. E lo fanno con una lettera molto dura. «È ormai sotto gli occhi di tutti il ...

USB Sanità Ascoli Piceno lancia in resta contro l’Asur Area Vasta 5: “Situazione drammatica”

ASCOLI PICENO - E' duro lo j'accuse di USB PI Sanità Ascoli Piceno nei confronti dell' Area Vasta 5. Eloquente al riguardo la nota stampa del segretario ...

I medici partono all'attacco del Governatore del Lazio. E lo fanno con una lettera molto dura. «È ormai sotto gli occhi di tutti il ...ASCOLI PICENO - E' duro lo j'accuse di USB PI Sanità Ascoli Piceno nei confronti dell' Area Vasta 5. Eloquente al riguardo la nota stampa del segretario ...