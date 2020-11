I due volti del voto anticipato. La strategia della lepre di Trump (Di lunedì 2 novembre 2020) Ogni semplificazione è bandita nel rebus delle elezioni più disorientanti d’America. Elezioni di pandemia, con un record mai visto di voti anticipati, intricato mosaico di sistemi di spoglio che variano di Stato in Stato. Ogni certezza – anche quella per cui il voto anticipato sorride solo ai democratici – è destinata a vacillare, mentre prende corpo un ulteriore distinguo: se Joe Biden è avanti nel voto per posta, nel voto anticipato in presenza Donald Trump ha riguadagnato terreno, passando addirittura in vantaggio in alcuni Stati in bilico.The Donald ha fatto di tutto per mobilitare fisicamente i suoi elettori: i numeri dell’affluenza dell’Election Day saranno il primo test della sua forza. In uno scenario che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Ogni semplificazione è bandita nel rebus delle elezioni più disorientanti d’America. Elezioni di pandemia, con un record mai visto di voti anticipati, intricato mosaico di sistemi di spoglio che variano di Stato in Stato. Ogni certezza – anche quella per cui ilsorride solo ai democratici – è destinata a vacillare, mentre prende corpo un ulteriore distinguo: se Joe Biden è avanti nelper posta, nelin presenza Donaldha riguadagnato terreno, passando addirittura in vantaggio in alcuni Stati in bilico.The Donald ha fatto di tutto per mobilitare fisicamente i suoi elettori: i numeri dell’affluenza dell’Election Day saranno il primo testsua forza. In uno scenario che ...

GiuliaBelard : I due volti del voto anticipato. La strategia della lepre di Trump #US2020 (di G. Belardelli) - HuffPostItalia : I due volti del voto anticipato. La strategia della lepre di Trump - GiulianoRobe : Integrazione e fanatismo. Ricette per i due volti dell'Islam secondo Alexandre Del Valle - Xyz29503849 : RT @mira_lovely_: Può succedere di incontrare una persona che sembra nata per te, e tu per lei. Forse è solo la chimica di due corpi. Ma mi… -

Ultime Notizie dalla rete : due volti I due volti del voto anticipato. La strategia della lepre di Trump L'HuffPost Fermarsi o continuare? Il futuro in bilico di Hamilton

Dopo aver firmato il settimo titolo costruttori consecutivo della Mercedes il pilota britannico, ad un passo dal suo settimo mondiale, ha fatto capire di non ...

In giro con l’auto, ma era ai domiciliari: doppia evasione per un 35enne

Un 35enne nato in Ecuador evade per due volte dai domiciliari per andare in giro in macchina. Il pregiudicato, coniugato, disoccupato, agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, è ...

Dopo aver firmato il settimo titolo costruttori consecutivo della Mercedes il pilota britannico, ad un passo dal suo settimo mondiale, ha fatto capire di non ...Un 35enne nato in Ecuador evade per due volte dai domiciliari per andare in giro in macchina. Il pregiudicato, coniugato, disoccupato, agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, è ...