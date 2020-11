I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 2 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 22.253 nuovi casi positivi da coronavirus e 233 morti a causa del Covid-19. Le persone attualmente ricoverate sono 21.862 (1.021 in più rispetto a ieri), di cui 2.022 nei reparti di Leggi su ilpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 22.253 nuovi casi positivi dae 233 morti a causa del Covid-19. Le persone attualmente ricoverate sono 21.862 (1.021 in più rispetto a ieri), di cui 2.022 nei reparti di

Piu_Europa : Ragioneria dello Stato ha aggiornato i dati su spesa pensionistica in % sul pil. Se già 2 anni fa era prevista spes… - Viminale : Evita di rispondere a #email sospette, non aprire link, non fornire i tuoi dati sensibili.?? La #PoliziaPostale met… - g_de_simone : Lo studio qui sotto sembra essere il primo lavoro empirico completo (e con dati di qualità) sugli effetti della chi… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 2 novembre - VivMilano : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia -