I commercianti campani: “Chiediamo il lockdown subito per salvare il Natale” (Di lunedì 2 novembre 2020) I commercianti campani chiedono al governo un lockdown immediato per salvare il Natale. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, che riporta le parole del presidente della Federazione del Commercio della campania, Vincenzo Perrotta. Rappresenta la voce di 6200 imprese della nostra regione ed ha scritto al governatore De Luca affinché ascolti le richieste dei negozianti. “Facciamo il lockdown subito, così possiamo rialzare le saracinesche per Natale, quando si concentra buona parte dei nostri introiti. Siamo pronti a chiudere le nostre attività se rappresentano una criticità del servizio sanitario regionale”. Naturalmente i commercianti chiedono cassa integrazione con erogazione immediata, differimento dell’imposizione ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 novembre 2020) Ichiedono al governo unimmediato peril Natale. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, che riporta le parole del presidente della Federazione del Commercio dellaa, Vincenzo Perrotta. Rappresenta la voce di 6200 imprese della nostra regione ed ha scritto al governatore De Luca affinché ascolti le richieste dei negozianti. “Facciamo il, così possiamo rialzare le saracinesche per Natale, quando si concentra buona parte dei nostri introiti. Siamo pronti a chiudere le nostre attività se rappresentano una criticità del servizio sanitario regionale”. Naturalmente ichiedono cassa integrazione con erogazione immediata, differimento dell’imposizione ...

Il deputato e responsabile regionale dei rapporti interni: “Il governatore si vesta per una volta da uomo di Stato e ascolti forze politiche e categorie” Napoli, 2 Novembre – “Il tempo della propagand ...

Crisi Covid, sul Lungomare la bara del commercio avvolta nel tricolore

Corteo funebre dei commercianti sul Lungomare di Napoli per protestare contro la crisi del Coronavirus e il coprifuoco imposto dai Dpcm del Governo e le ordinanze del governatore Vincenzo De Luca.

