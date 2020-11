Häusermann Egualia | scrive a Speranza e Magrini | «Invitare Regioni a programmare forniture farmaci per l' emergenza Covid»

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 novembre 2020) (Roma 2 novembre 2020) - Appello delle aziende farmaceutiche coinvolte nell'Unità di crisi AIFA: è urgente quantificare i fabbisogni di medicinali per affrontare la seconda ondata della pandemia Roma, 2 novembre 2020 - Le terapie intensive sono di nuovo sotto pressione e scatta l'allerta anche da parte delle industrie farmaceutiche chiamate come nella prima ondata della pandemia a garantire continuità nella fornitura dei medicinali necessari sia nella prima linea ospedaliera che nella seconda linea domiciliare per i casi meno gravi. A segnalare i rischi derivanti dalla mancata programmazione dei fabbisogni da parte delle, in una lettera inviata venerdì al ministro della Salute, Robertoe al direttore generale dell'AIFA, Nicola, è il presidente, ...