Humanitas, il ‘Giovanni Paolo II’ al presidente Roberto Schiavone di Favignana (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno- L’Ente di rilievo regionale Aglaia – associazione socio culturale ad indirizzo artistico – conferirà al presidente Humanitas Roberto Schiavone di Favignana, a margine degli eventi celebrativi del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, il Premio Internazionale Giovanni Paolo II – XVI edizione. La cerimonia di conferimento si svolgerà sabato 7 novembre 2020 nella Chiesa Abbaziale ‘S. Maria Assunta’ in Monastier (Treviso). Il presidente dell’Associazione Aglaia, Espedito De Marino, spiega: “Il Consiglio di Presidenza su proposta del Comitato d’Onore, Scientifico e Culturale presieduto dal ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno- L’Ente di rilievo regionale Aglaia – associazione socio culturale ad indirizzo artistico – conferirà aldi, a margine degli eventi celebrativi del centenario della nascita di San GiovanniII, il Premio Internazionale GiovanniII – XVI edizione. La cerimonia di conferimento si svolgerà sabato 7 novembre 2020 nella Chiesa Abbaziale ‘S. Maria Assunta’ in Monastier (Treviso). Ildell’Associazione Aglaia, Espedito De Marino, spiega: “Il Consiglio di Presidenza su proposta del Comitato d’Onore, Scientifico e Culturale presieduto dal ...

