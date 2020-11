Huawei Mate 40 Pro è lo smartphone che può sostituire una macchina fotografica

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il nuovo40 Pro non è unoper tutti. Costa tanto (1249€) e non ha i servizi Google, ma è probabilmente il miglior telefono che potresti acquistare in questo momento. Più che un cellulare, è una dichiarazione d’intenti da parte diche mostra i muscoli e ti mette a disposizione quanto di meglio tu possa trovare sul mercato dal punto di vista delle prestazioni, delle fotocamere e della batteria. È davvero difficile trovare un modello in grado di tenere testa al40 Pro (leggi qui tutte le caratteristiche tecniche) sotto diversi punti di vista: potrà non piacere il design curvo sui lati che dona eleganza e armonia al device ma lo rende meno maneggevole, però è indiscutibile il lavoro svolto dalla casa cinese ...