Hockey pista | Serie A1 | Bassano-Correggio | programma | orari e tv del posticipo della quarta giornata

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo un sabato con sole tre partite giocate sulle sei in, a causa dei rinvii legati all’attuale situazione sanitaria, laA1 diprova ad andare pensando aldi mercoledì sera relativo alladi questo 2020/2021 di grande incertezza. Al PalaUbroker a scendere in campo saranno infatti i padroni di casa dele i rivali del, in una sfida che metterà in palio tre punti pesantissimi: per i veneti vincere vorrebbe dire salire al secondo posto, a quota 10, in concomitanza col Valdagno, mentre per gli emiliani affermarsi in trasferta significherebbe proprio arrivare a 7 punti in classifica agganciando i bassanesi. Vedremo chi la spunterà in ...