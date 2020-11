"Ho ricevuto una brutta notizia". Barbara D'Urso devastata: le dicono di Gigi Proietti in diretta: troppo dolore (Di lunedì 2 novembre 2020) "Ho ricevuto una brutta notizia". Barbara D'Urso annuncia così, visibilmente scossa, il ricovero di Gigi Proietti in terapia intensiva a Roma. A Live Non è la D'Urso va in scena, in diretta, il dramma dello spettacolo italiano. Proietti è il mito del teatro, del cinema e della tv e col suo talento istrionico e la simpatia umana ha segnato le sorti del grande e piccolo schermo negli ultimi 60 anni. "Avrei voluto fare gli auguri per i suoi 80 anni a Gigi Proietti un grande, grandissimo attore che noi abbiamo. È ricoverato in gravi condizioni", spiega la D'Urso. Non poteva sapere che l'attore romano non si sarebbe mai più ripreso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) "Houna".D'annuncia così, visibilmente scossa, il ricovero diin terapia intensiva a Roma. A Live Non è la D'va in scena, in, il dramma dello spettacolo italiano.è il mito del teatro, del cinema e della tv e col suo talento istrionico e la simpatia umana ha segnato le sorti del grande e piccolo schermo negli ultimi 60 anni. "Avrei voluto fare gli auguri per i suoi 80 anni aun grande, grandissimo attore che noi abbiamo. È ricoverato in gravi condizioni", spiega la D'. Non poteva sapere che l'attore romano non si sarebbe mai più ripreso ...

Il sistema italiano che tutela i pentiti e i loro familiari è vecchio di 20 anni e dovrebbe essere aggiornato, perché non permette alle persone protette dallo Stato di ripartire da zero con la nuova i ...

Il sistema italiano che tutela i pentiti e i loro familiari è vecchio di 20 anni e dovrebbe essere aggiornato, perché non permette alle persone protette dallo Stato di ripartire da zero con la nuova i ...