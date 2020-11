Highlights e gol Leeds-Leicester 1-4, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 3 novembre 2020) Gli Highlights VIDEO e i gol di Leeds United-Leicester City 1-4, gara valevole per la settima giornata di Premier League 2020/2021. Gli ospiti trovano un successo importante sbloccando subito la gara con Harvey Barnes. Raddoppia Youri Tielemans al 21′, mentre il Leeds accorcia le distanze con Stuart Dallas al 48′. Il tris del Leicester arriva con Jamie Vardy, a cui segue la doppietta di Tielemans nel finale. Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) Glie i gol diUnited-City 1-4, gara valevole per la settima giornata di. Gli ospiti trovano un successo importante sbloccando subito la gara con Harvey Barnes. Raddoppia Youri Tielemans al 21′, mentre ilaccorcia le distanze con Stuart Dallas al 48′. Il tris delarriva con Jamie Vardy, a cui segue la doppietta di Tielemans nel finale.

SkySport : MAXIME LOPEZ SHOW ? SLALOM E GOL CONTRO IL NAPOLI ? ? Al 95' il Sassuolo chiude la gara in contropiede: Maxime Lope… - SkySport : ??? GIRATA E GOL ? Prima rete in Serie A per Scamacca ??? Il derby di Genova finisce 1-1 ? ?? Gli highlights di Samp-G… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Verona-Benevento 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - SkyTG24 : Verona-Benevento 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - sportli26181512 : TSG Hoffenheim-Union Berlino 1-3: Nel match della sesta giornata della Bundesliga, sconfitta casalinga del TSG Hoff… -