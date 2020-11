Hellas Verona, i convocati per il Benevento: tre recuperi, Vieira assente (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Hellas Verona ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Benevento: recuperati Cetin, Di Carmine e Gunter L’Hellas Verona ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Benevento, valevole per la sesta giornata di campionato. Recuperati Cetin, Di Carmine e Gunter, assente l’infortunato Ronaldo Vieira. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Lovato, Cetin, Ceccherini, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Empereur, Amione.Centrocampisti: Barak, Lazovic, Udogie, Ilic, Terracciano, Zaccagni, Tameze.Attaccanti: Salcedo, Di Carmine, Cacellieri, Kalinic, Colley. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) L’ha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il: recuperati Cetin, Di Carmine e Gunter L’ha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il, valevole per la sesta giornata di campionato. Recuperati Cetin, Di Carmine e Gunter,l’infortunato Ronaldo. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Lovato, Cetin, Ceccherini, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Empereur, Amione.Centrocampisti: Barak, Lazovic, Udogie, Ilic, Terracciano, Zaccagni, Tameze.Attaccanti: Salcedo, Di Carmine, Cacellieri, Kalinic, Colley. Leggi su Calcionews24.com

