Hamilton spaventa la Mercedes: "Non so se sarò qui l'anno prossimo…" (Di lunedì 2 novembre 2020) Formula 1, Lewis Hamilton spaventa la Mercedes e getta un'ombra sul rinnovo: "Non so nemmeno se sarò qui l'anno prossimo…". Lewis Hamilton guida la Mercedes alla guida del settimo titolo che significa Storia ma getta un'ombra sul suo futuro. Per la prima volta dall'inizio della sua avventura nella casa della Stella il campione britannico tentenna su un rinnovo che ancora non arriva, anzi, è meno scontato del previsto. E a sollevare dubbi è proprio Lewis al termine del GP di Imola. Hamilton sul rinnovo: "Non se nemmeno se sarò qui l'anno prossimo…" "Non so nemmeno se ci sarò l'anno prossimo, non ho garanzie. Mi piacerebbe restare in Mercedes, mi ...

