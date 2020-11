Hamilton, parole che fanno tremare la Mercedes. Tattica o imminente addio? (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Non so se ci sarò l'anno prossimo, non c'è garanzia che io corra ancora in F.1, anche se vorrei. Il futuro di Toto è incerto e anche il mio. Lo capisco, fra noi c'è un rapporto profondo e so che cosa ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Non so se ci sarò l'anno prossimo, non c'è garanzia che io corra ancora in F.1, anche se vorrei. Il futuro di Toto è incerto e anche il mio. Lo capisco, fra noi c'è un rapporto profondo e so che cosa ...

SkySportF1 : Carlo Vanzini spiega i dubbi di Hamilton sul rinnovo di contratto con Mercedes e le sue parole a Imola #SkyMotori… - SkySportF1 : Vanzini spiega i dubbi di Hamilton e le sue parole a Imola #SkyMotori #F1 #Formula1 #ImolaGP - Gazzetta_it : Hamilton, parole che fanno tremare la Mercedes. Tattica o imminente addio? - Eurosport_IT : 'Mi piacerebbe esserci anche in futuro ma non ci sono garanzie' ?? Le parole di Lewis Hamilton:… - sabbatini : Le parole di Hamilton in conf. stampa che hanno fatto pensare al ritiro nel 2021 sono state: “Siamo a novembre e no… -