Halo: The Master Chief Collection per Xbox Series X/S aveva dei caricamenti così veloci da compromettere il matchmaking (Di lunedì 2 novembre 2020) Halo: The Master Chief Collection sta per ottenere un upgrade per Xbox Series X/S, che introduce, tra gli altri miglioramenti, il supporto per i 120 fps. Tuttavia, 343 Industries ha notato che anche i tempi di caricamento riceveranno un notevole aumento di velocità, il che ha reso la Collection così veloce da dover essere rallentata per non compromettere il matchmaking online."Non vedo l'ora che tutti sperimentino questi tempi di caricamento", ha detto il produttore Matt Hohl ad Halo Waypoint. "Uno degli effetti collaterali delle nuove console è che il caricamento è molto più veloce ora e dobbiamo assicurarci che non comprometta il matchmaking", ha ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020): Thesta per ottenere un upgrade perX/S, che introduce, tra gli altri miglioramenti, il supporto per i 120 fps. Tuttavia, 343 Industries ha notato che anche i tempi di caricamento riceveranno un notevole aumento dità, il che ha reso lacosì veloce da dover essere rallentata per nonilonline."Non vedo l'ora che tutti sperimentino questi tempi di caricamento", ha detto il produttore Matt Hohl adWaypoint. "Uno degli effetti collaterali delle nuove console è che il caricamento è molto più veloce ora e dobbiamo assicurarci che non comprometta il", ha ...

