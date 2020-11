Halloween di terrore e morte a Quebec City: travestito da samurai uccide due passanti (Di lunedì 2 novembre 2020) Tiziana Paolocci Un 24enne ferisce anche altre 5 persone con una spada. Fermato dalla polizia Halloween da incubo in Canada Orientale. Un uomo vestito da antico samurai ha compiuto una vera e propria mattanza uccidendo due persone e ferendone cinque nel centro storico di Quebec City. È accaduto nella notte tra sabato e domenica e inizialmente nessuno deve aver fatto caso a quel samurai, che si aggirava per le strade, confondendosi con le altre persone mascherate. Un Halloween in tono ridotto a causa del Covid, ma pur sempre una festa a cui i canadesi tengono molto. Ma improvvisamente si è scatenato l'inferno. Un primo attacco è avvenuto nella città vecchia, meta turistica del capoluogo della provincia canadese francofona, e ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Tiziana Paolocci Un 24enne ferisce anche altre 5 persone con una spada. Fermato dalla poliziada incubo in Canada Orientale. Un uomo vestito da anticoha compiuto una vera e propria mattanzando due persone e ferendone cinque nel centro storico di. È accaduto nella notte tra sabato e domenica e inizialmente nessuno deve aver fatto caso a quel, che si aggirava per le strade, confondendosi con le altre persone mascherate. Unin tono ridotto a causa del Covid, ma pur sempre una festa a cui i canadesi tengono molto. Ma improvvisamente si è scatenato l'inferno. Un primo attacco è avvenuto nella città vecchia, meta turistica del capoluogo della provincia canadese francofona, e ...

Due morti a colpi di katana Folle uccide ad Halloween

