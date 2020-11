Halloween | chiama i carabinieri e confessa omicidio per scherzo | denunciato

(Di lunedì 2 novembre 2020) Loè finito male per un giovane che ad Imola, voleva festeggiarein un modo un po’ esagerato, ammettendo un. Fonte foto: (Pixabay)Unotroppo pesante e che di certo non verrà classificato tra quelli più intelligenti della storia, visto che il ventisettenne che lo ha inscenato ad, è stato poi. Hato iper autoproclamarsi l’autore di un, ma era tutto un gioco. Gli stessi militari che lo hanno raggiunto, lo hannodopo averlo trovato ad attenderli tra le risate. Leggi anche >>> Butta il figlio autistico in un canale, lo salvano e lei ne cerca un altro: pena di ...

Un 27enne di Imola ha chiamato i Carabinieri confessando per puro divertimento un omicidio mai commesso: il giovane è stato in seguito denunciato. Notte di Halloween movimentata per un 27enne di Imola ...