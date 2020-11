“Ha voluto vendicare un tradimento di 40 anni prima”: pensionato condannato a 24 anni per l’omicidio della moglie in riva al mare (Di lunedì 2 novembre 2020) Ha ucciso la moglie, ma non ci fu premeditazione. Per questo Giovanni Perria, un pensionato di 78 anni di Narbolia, in provincia di Oristano, è stato condannato dalla Corte d’assise di Cagliari a 24 anni di carcere. La Procura aveva chiesto l’ergastolo perché riteneva che Perria avesse organizzato per tempo il femminicidio della moglie, Brigitte Pazdernik, 77 anni. Fu trovava priva di vita in riva al mare: secondo l’ipotesi dei pm la donna fu gettata in mare in stato di incoscienza. Il movente sarebbe stato un tradimento di 40 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Ha ucciso la, ma non ci fu premeditazione. Per questo GiovPerria, undi 78di Narbolia, in provincia di Oristano, è statodalla Corte d’assise di Cagliari a 24di carcere. La Procura aveva chiesto l’ergastolo perché riteneva che Perria avesse organizzato per tempo il femminicidio, Brigitte Pazdernik, 77. Fu trovava pdi vita inal: secondo l’ipotesi dei pm la donna fu gettata inin stato di incoscienza. Il movente sarebbe stato undi 40 ...

