Green Economy per rilanciare l'Italia, al via Stati Generali 2020 (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - La seconda ondata della pandemia da Covid 19 richiede attenzione e misure adeguate, ma è importante guardare oltre l'emergenza: i fondi di Next Generation Eu dovrebbero essere utilizzati per uscire dalla pandemia con un Green Deal per affrontare la transizione alla neutralità climatica. Il riscaldamento globale produce già danni enormi che potrebbero rapidamente aggravarsi, fino a diventare ben più gravi di quelli prodotti dalla stessa pandemia. A partire da questo scenario prendono il via domani, in modalità digitale, gli Stati Generali della Green Economy nell'ambito di Ecomondo Key-Energy organizzata dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 69 organizzazioni di imprese, in collaborazione ...

