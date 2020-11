Gravina scrive alla politica: non si fermi il calcio (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha deciso di lanciare un appello alla politica: il calcio non si può fermare. Lo ha fatto scrivendo una mail ai ministri Gualtieri (Economia), Spadafora (Sport) e Speranza (Salute), chiedendo di non sospendere i campionati professionistici. A poche ore dalle nuove misure restrittive, si teme che il pallone possa … L'articolo è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente della FIGC, Gabriele, ha deciso di lanciare un appello: ilnon si può fermare. Lo ha fattondo una mail ai ministri Gualtieri (Economia), Spadafora (Sport) e Speranza (Salute), chiedendo di non sospendere i campionati professionistici. A poche ore dalle nuove misure restrittive, si teme che il pallone possa … L'articolo è stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del

LecceCalcio : CdS – Gravina scrive alla politica: “Non fermate il calcio, c’è il rischio collasso” - - LAROMA24 : Gravina scrive alla politica: 'Non fermate il calcio' #AsRoma - 100x100Napoli : Gravina scrive al Governo, chiesti aiuti economici per evitare il default - Fantacalcio : Serie A, Gravina scrive ai politici: 'Non fermate il calcio' - zazoomblog : Coronavirus Gravina scrive a Gualtieri Spadafora e Speranza: le richieste del presidente della FIGC - #Coronavirus… -