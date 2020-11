Gravina punta a un posto nell’Esecutivo UEFA

(Di lunedì 2 novembre 2020) Si terrà il 2 marzo 2021 a Montreaux (Svizzera) il congresso elettivo. L’apmento segnerà l’assegnazione degli 8 posti nel comitato esecutivo e dei 6 nel FIFA Council (obbligatorio una candidata donna: adesso c’è Evelina Christillin). Per l’esecutivo le candidature devono arrivare due mesi prima del congresso, vale a dire entro il 2 gennaio. Per … L'articoloa unnell’Esecutivoè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

