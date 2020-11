Grave lutto nel mondo della musica | la cantante è morta a 42 anni

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 2 novembre 2020) Da un Karaoke bar fino al podioprima edizione del talent show American Idol nel 2002. Carriera folgorante per Nikki McKibbin, latexana che èstamattina a 42a causa di un aneurisma cerebrale. È stato il marito di Nikki, Craig Sadler, con un post su Facebook a dare la notizia. L'account socialtrasmissione la saluta così: «Nikki McKibbin era un talento incredibile e siamo profondamente rattristati dalla notiziasua scomparsa. Faceva partenostra famiglia di American Idol e ci mancherà molto. I nostri cuori e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile». Prima di American Idol, Nikki entrò nel reality Popstar. In American ...