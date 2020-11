Grande Fratello Vip, un video incastra Andrea Zelletta: ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? (Di lunedì 2 novembre 2020) Qualche giorno fa Andrea Zelletta è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip per motivi personali: secondo la ricostruzione degli utenti il concorrente avrebbe temporaneamente lasciato il gioco per sottoporsi ad ulteriori controlli legati al covid. Superati gli accertamenti, Zelletta è rientrato in casa, ma con sé avrebbe portato delle informazioni ottenute all’esterno. L’ex tronista ha inizialmente dichiarato di essere stato isolato dal mondo, e di aver avuto a disposizione solo un libro da leggere, ma man mano che le ore passano questa versione sembra essere smentita dallo stesso Zelletta. Andrea infatti, parlando con gli altri inquilini, ha rivelato la ... Leggi su trendit (Di lunedì 2 novembre 2020) Qualche giorno faè uscitodelVip per motivi personali: secondo la ricostruzione degli utenti il concorrente avrebbe temporaneamente lasciato il gioco per sottoporsi ad ulteriori controlli legati al covid. Superati gli accertamenti,è rientrato in, ma con sé avrebbe portato delleottenute all’esterno. L’ex tronista ha inizialmente dichiarato di essere stato isolato dal mondo, e di aver avuto a disposizione solo un libro da leggere, ma man mano che le ore passano questa versione sembra essere smentita dallo stessoinfatti, parlando con gli altri inquilini, ha rivelato la ...

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - Carlazamponi1 : @GrandeFratello @alfosignorini @ritadallachiesa @GrandeFratello quello che ho capito è che deve entrare bettarini… - _maparliamodime : Io che prego che il Grande Fratello non pubblichi un post dove annuncia che parleremo ancora dei Gregorelli: #GFVIP -