Grande Fratello Vip, Paolo Brosio eliminato per la bestemmia? Annullato il televoto (Di lunedì 2 novembre 2020) Nonostante sia entrato solo da pochi giorni, la permanenza di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello Vip è già a rischio. Il giornalista avrebbe infatti pronunciato una frase che a molti è sembrata un'imprecazione. Se così fosse, rischierebbe la squalifica. Nel frattempo, il televoto è stato Annullato. Nelle ultime ore è scoppiata una polemica relativa ad alcune frasi pronunciate da Paolo Brosio. Il giornalista, attualmente all'interno della casa del Grande Fratello Vip avrebbe pronunciato una bestemmia. Il video circolato in rete vede il concorrente esclamare la famigerata frase, la stessa che è costata la squalifica a Denis Dosio.

